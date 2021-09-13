После ограничения до 30 км/ч скорости автомобилей на улицах Парижа французские бегуны начали преодолевать этот лимит во время пробежек.

С началом осени столица Франции ввела новый скоростной лимит практически на всех своих улицах, заставив автомобилистов передвигаться не быстрее 30 км/час. Запрет вызвал резонанс в обществе, так как одни парижане хвалили нововведения за безопасность и снижение шума, а другие сетовали на черепашью скорость передвижения.

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Ситуацией воспользовался магазин спортивных аксессуаров Distance, который решил запустить рекламную кампанию о любителях скорости под названием Outlaw Runners / “Бегуны-преступники”. В рамках данного проекта любители бега выходили на пробежки и старались выдать свой максимум напротив камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Для подготовленного легкоатлета задача “выбежать” из 30 км/ч, нарушив тем самым правила, не является большой проблемой (например, Усэйн Болт на финише стометровки преодолевает скорость 44 км/ч), так что нарушителей в итоге набралось больше, чем достаточно.

Затем представители Distance распечатывали стоп-кадры “нарушителей” и размещали их в соцсетях, а также развешивали их на улицах в рамках своей партизанской рекламной кампании Outlaw Runners. В результате бренд одновременно улучшил собственную узнаваемость и привлек дополнительное внимание общества к неоднозначной ситуации с радикальным ограничением скорости движения на дорогах.