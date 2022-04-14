У Києві наводять лад після зими і вже почали ямковий ремонт доріг.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що доля капітальних та поточних ремонтів поки невідома, але небезпечні для руху недоліки дорожнього полотна будуть усуватись.

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“Зокрема, навіть в умовах воєнного стану і складної економічної ситуації, дорожні служби здійснюють ремонти доріг, де це вкрай необхідно - там, де утворилися вибоїни та ями після зимового періоду. Плани з капітальних та поточних ремонтів довелося дещо відтермінувати. А роботи з аварійного ямкового ремонту тривають у всіх районах міста. Зокрема техніка та бригади “Київавтодору” працюють на вулицях: Чорновола, Омельяновича-Павленка, Солом‘янській, Леся Курбаса, Верховинній, Кільцевій дорозі, Малевича, Констянтинівській, на площі Перемоги та в Тверському тупику”, - розповів Віталій Кличко.