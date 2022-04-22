На Київщині від залишків знищеної військової та цивільної техніки, уламків снарядів розчищено понад 300 км доріг. Проте на дорогах досі залишається величезна кількість сторонніх предметів: бетонних блоків, протитанкових їжів, мішків з піском тощо

"На сьогодні очищено: Ірпінь – 113 км доріг та вулиць, Буча – понад 30 км, Бородянка – 20 км, Ворзель – 8 км, Гостомель – 4 км. Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини", - повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Читайте також: Попри війну у Києві почали ремонтувати дороги

Протягом доби в області підвели світло до 29 населених пунктів, у 91 вже є газ. Відновлено рух на сімох переправах. Тривають роботи з облаштування восьми переправ біля знищених мостів.

У Броварах, за словами радника глави ОП, унаслідок ракетного удару було знеструмлено 72% міста. Послуги з електро- та водопостачання вже відновлено в повному обсязі.

"Ірпіньводоканал" повністю запустив водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода є лише там, де будинки розміщені нижче за водопровідні мережі. У місті вдалося частково відновити мобільний зв'язок, розпочато відновлення вікон у будинках.

У Бородянці фахівці найближчим часом матимуть змогу відновити роботу каналізації.

Також зараз, за словами чминовника, на Житомирщині дорожники планують протягом місяця відновити переправу на трасі М-21. Тимчасова переправа матиме дві смуги руху.

У Харкові відновлено газопостачання у п’яти житлових будинках, ремонтують покрівлі, мережі водопостачання, опалення, триває робота з прибирання парків. Частина жителів Балаклії також може вже користуватися газом. У Дергачах до світла підключено 2200 споживачів. У селах Ємці та Шовкопляси повністю відновлено газопостачання.

На Чернігівщині розпочато ямковий ремонт на транспортних коридорах у напрямку Києва.

На Сумщині триває обстеження на вибухонебезпечні предмети постраждалих споруд. В усіх громадах проводиться тимчасове приєднання до електромереж.