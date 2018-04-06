У березні кількість первинних реєстрацій вживаних автомобілів перевищила реєстрації нових автомобілів.

Минулого місяця на первинному ринку вживаних легкових автомобілів (завезених завдяки дії закону про пільгове розмитнення) було реалізовано 14,2 тис. машин, що на 26% більше в порівнянні з березнем 2017 року, повідомляє асоціація «Укравтопром».

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В Асоціації зазначають, що якщо в березні минулого року на первинному ринку домінували нові автомобілі, на частку яких припало 65% перших реєстрацій, то цього року переважали імпортовані автомобілі з пробігом, що охопили вже 52% ринку.

При цьому, кількість імпорту вживаних автомобілів в реєстраціях зросла на 87% відносно результату річної давності і становила 7,4 тис. одиниць.

Збільшення частки секонд-хенду на первинному ринку пов’язане з тим, що цього року закінчується дія тимчасово зниженого акцизу на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, а також зі зниженням ціни таких авто, тому що під пільгу в 2018 р. потрапляють вже і 8-річні авто.

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Лідируючу позицію в березні серед ввезених вживаних іномарок посіли автомобілі марки Volkswagen, яким було видано 1252 українських реєстраційних номерів. На другому місці автомобілі марки Renault – 1126 шт. Замикає лідерську трійку Skoda, 696 вживаних автомобілів якої поповнили український автопарк.

Також в ТОП-10 первинного ринку іномарок з пробігом в березні увійшли: Ford – 465 шт., Opel – 385 шт., BMW – 376 шт., Nissan – 337 шт., Toyota – 309 шт., Audi – 282 шт., і Peugeot – 240 шт.