Збанкрутілий мільйонер? Рекламний автомобіль піццерії? Репліка? Приблизно такі питання виникають у голові того, хто бачить італійський суперкар з символікою Domino's та водія, що власноруч доставляє пакунки з їжею до дверей замовника.

Усе логічно: швидкий італійський автомобіль для швидкої доставки італійської їжі. Але що за автомобіль. Зазвичай, якщо подібний суперкар припарковано біля піццерії, біля нього моментально збираються перехожі, аби зробити кілька селфі та фото.

Рідкісні, фактично унікальні кадри потрапили у Instagram. На них ми бачимо Lamborghini Murcielago забрендовану у символіку Domino’s Pizza. На відео можна побачити як водій робить те, що взагалі-то й має робити водій служби доставки піццерії – дістає з машини фірмову термо-сумку, йде до піцерії за замовленням і так далі.

Перше,що приходить на думку – що це не справжній Murcielago. Ми роздивлялись його довго і ретельно і майже зі стовідсотковою впевненістю можемо сказати, що це продукт з Сант’Агата-Болоньєзе. Так, це – Мурчелаго. Може це рекламний трюк мережі Домінос? Швидкий автомобіль для швидкої доставки. Адже ця мережа піцерій обічяє доставку протягом 30 хвилин. Однак видається мало ймовірним, аби компанія придбала щось подібне – занадто дорого і непрактично. Адже Murcielago, хоч і швидкий автомобіль, не скрізь може проїхати, через малий кліренс. А ще й витрата пального... Ну а для водія кожна година за кермом суперкара – як 12-годинна зміна, адже тримати гарцюючого бика у вузді непросто, та й крісло у водія не надто комфортне.

Отже, скоріше за все, що перед нами приклад нудьгуючого мільйонера, що вирішив розважити себе у незвичний спосіб. Подібних молодиків на YouTube вистачає. З іншого боку, на автомобілі помітні нетипові червоні номерні знаки – можливо чоловік щойно придбав цей суперкар і таким чином “відбиває” витрачені кошти. Так чи інакше, ми обома руками за таку доставку.

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