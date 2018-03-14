Просто так получить титул "Европейский автомобиль года 2018" вряд ли возможно. Чем новенький Volvo XC40 лучше своих одноклассников, мы выясняли в тренинговом центре Volvo с помощью профессионального технического консультанта.

Авторитетность европейского конкурса по определению лучшего автомобиля года Car of the Year ни у кого сомнений не вызывает. Не секрет, что помимо экологичности в Европе очень ценят безопасность. А в этом плане новенький Volvo XC40 легко даст фору всем своим конкурентам. Главное его преимущество – это активные системы безопасности, аналогов которым пока нет ни у одного автопроизводителя.

Выглядит Volvo XC40 современно и самобытно

Прямыми конкурентами для Volvo XC40 считаются представители “большой немецкой тройки”: Audi Q3 (от 1 077 690 грн.), BMW X1 (от 835 635 грн.) и Mercedes-Benz GLA (от 822 527 грн.). Прайс на Volvo XC40 начинается от 1 408 784 грн. Для украинского рынка предусмотрено две комплектации и два двухлитровых двигателя – бензиновый и дизельный. При этом прайс-лист XC40 пестрит множеством опций, требующих доплаты.

Для обеспечения высокого уровня пассивной безопасности применяется несколько видов стали

Читайте также: Что особенного в семиместной Mazda CX-9

Volvo XC40 обладает системой полуавтоматического вождения второго уровня Pilot assist. Автомобиль может автоматически выбирать скорость движения, исходя из опознанных дорожных знаков и данных навигации, самостоятельно держаться в полосе и оттормаживаться перед впередиидущим автомобилем. Также есть у XC40 система предотвращения съезда с дороги и смягчения его последствий. Подобных технологий пока нет ни у одного из конкурентов.

Щиток приборов полностью цифровой

Система оповещения о приближении транспорта в поперечном направлении при движении задним ходом позволяет безопасно выезжать задом с парковки.

Система предотвращения наезда сзади активно моргает задней светотехникой, если следующий за XC40 автомобиль приближается слишком быстро. Если система понимает, что наезда сзади избежать не удастся, она зажимает тормозные механизмы колес и затягивает ремни безопасности.

Для выхода в интеренет предусмотрено две SIM-карты: одна из только для служб Volvo



Радует XC40 и современными технологичными фишками. Передавать управление автомобилем можно и на расстоянии, с помощью мобильного приложения Volvo On Call. В этом случае новому владельцу даже не надо передавать ключи. Можно даже задавать некоторые параметры для нового пользователя, например, ограничить максимальную скорость автомобиля или громкость аудиосистемы.

Читайте также: Обречен быть модным: тест-драйв BMW X2

Акустика Harman Kardon оптимизирована для освобождения пространства в передних дверях – в них нет динамиков. Сабвуфер, установленный в недрах торпедо, транслирует звук через воздуховоды системы отопления.

Внимание к мелочам – однаи з сильных сторон Volvo XC40



Но, пожалуй, самой приятной особенностью Volvo XC40 можно назвать удобство использования и внимание к мелочам. Инженеры из Volvo сумели даже решить один из “вечных” вопросов – куда деть полку багажника при перевозке крупногабаритных грузов. Она прячется под пол, который может трансформироваться, разделяя багажное отделении на отсеки. Почему до этого никто раньше не догадался?

Читайте также: Что лучше - бензин или дизель: какой двигатель выбрать