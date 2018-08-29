Протягом січня-липня 2018 року власники елітних автівок сплатили до місцевих бюджетів 97,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зросла на 55,2 млн. грн., або у понад 2,3 рази.

Найчастіше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких марок, як Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

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У 2017 році за елітні автівки до бюджетів було сплачено 132,2 млн. грн. транспортного податку з фізичних осіб.

Нагадаємо, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018 році – понад 1,39 млн грн).

Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.