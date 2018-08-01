Зробіть гучність на повну, відкиньтесь у кріслі і тримайтесь за нього обома руками, бо від цього POV-відео підкошуються ноги!

Можливо, ви бачили багато цікавих відеороликів, знятих від першої особи – POV-відео, але це, напевно, одне з кращих.

Вузькі і звивисті гірські серпантини поблизу озера Гарда у Італії, потужний італійський суперкар з відкритим дахом Lamborghini Huracan Performante Spyder і звук його 5,2-літрового V10 – чи може бути щось приємніше для автолюбителя? Ні, до максимальних 325 км/год у цьому ролику ніхто не розганяється, та кілька разів ми бачимо екстремальне прискорення і чимало карколомних поворотів.

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Хто б з нас не хотів опинитись на місці цього водія? Та така можливість є далеко не у всіх, адже Huracan Performante Spyder коштує 250-300+ тисяч доларів. Однак завдяки сучасним технологіям ми можемо зробити це віртуально.

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