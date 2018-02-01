Універсал - автомобіль для поміркованих водіїв, що люблять раціонально використовувати простір. У той же час Audi RS4 - спортивний універсал для тих, хто завів родину і був змушений змінити свій Porsche 911 на щось практичніше.

Власник цього Audi RS4 пішов далі у питанні практичності автомобіля. Багажне відділення свого автомобіля він збільшив за рахунок ще одного універсалу RS4.

Подібні авто частіше можна побачити на любительських змаганнях з дрег-рейсінгу чи просто стартуючим зі світлофора у місті. Але іноді трапляється те, що виходить за межі звичного. І це один з таких випадків. Серед ярих шанувальників продукції концерну Wolkswagen, котрих називають “Ваго-води”, подібні конструкції – не новинка. Але нам сподобалась якість виконання цього проекту.

Відео з ефектним універсалом і його другою “половинкою” було опубліковане на каналі Carspotter Jeroen у YouTube. На ньому ми бачимо “півтори” Audi RS4, що виглядають як одне ціле – однакові моделі, фарба, диски, бампери, рейлінги на даху, заниження кузову... Лиш з вихлопної труби причепа не виходить дим.

Власник цього універсалу використав ідентичний своєму автомобіль, що потрапив у ДТП. Позбувшись зайвого, він створив практичний і вельми стильний причіп.

Також цікаво: Водій вантажівки проїхав у "вушко голки". Відео