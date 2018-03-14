Поліцейський фургон потрапив у білий полон. На допомогу прийшла героїня дитячого мультика. Кумедне відео з США.

Поліцейський фургон застряг у снігу. Підштовхнути автомобіль вийшла героїня дитячого мультику “Холодне серце” – Ельза. Її роль виконував кремезний чолов'яга.

Нещодавно у Бостоні, США випало чимало снігу. Автомобіль поліцейського департаменту цього міста не зміг самостійно полишити стоянку. Чоловік, одягнений у костюм Ельзи підштовхнув машину копів, допомігши виїхати із замету. Не виключено, що сюжет цього відео не випадковий.

Відео було розміщено на каналі The Weather Network у YouTube. Жодної інформації про походження відео та дивно одягненого чоловіка немає.

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