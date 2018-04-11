Чеська компанія обіцяє випустити серійний електромобіль вже в 2020 році, а потім щороку випускати нові автомобілі з електроприводом.

Skoda обіцяє взятися за розвиток електричних моделей. У плани компанії входить випуск п'яти нових електрокарів до 2025 року. Першим з них повинна стати серійна версія концепту Vision E.

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Skoda Vision E – носить статус прототипу першого електричного кросовера. У серійне виробництво його можуть запустити в 2020 році. Очікується, що новинка буде обладнана двома електромоторами, які в сумі здатні видати близько 300 кінських сил.

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Теоретично, на одному заряді батареї Vision E зможе подолати близько 500 кілометрів, що можна порівняти з показниками більшості кращих сучасних електромобілів.