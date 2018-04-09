Популярний сервіс розширює кордони свого впливу - компанія придбала прокат електричних велосипедів Jump.

Компанія Uber оголосила про придбання сервісу з прокату електричних велосипедів Jump. Вартість угоди складає від 100 до 200 мільйонів доларів.

Прокатний сервіс Jump з’явився десять років тому. Він базується у Сан-Франциско, невелика кількість точок прокату діє також у місті Вашінгтон. Усього на вулицях цих двох міст знаходиться близько 300 електричних велосипедів. Але для використання сервісу необхідна підписка на програмуJump. На сьогодні Jump забезпечує електричними велосипедами за 4-5 доларів на годину. Допоміжний електропривід дозволяє долати близько 15 км без витрат власної енергії байкера.

Придбання вело-шерінгу може збільшити популярність Uber, завдяки альтернативним пропозиціям для абонентів сервісу. Так, замовивши транспорт до найближчого кафе через Uber, абонент отримає пропозицію дістатись туди автомобілем за 12 доларів, авто прибуде за 10 хвилин. Або ж за 2 хвилини можна пішки дістатись до парковки електричних велосипедів і доїхати до кафе усього за 2 долари.

Імовірно, назву сервісу змінять з Jump на Uber-Bikes чи щось подібне, а оголошення про можливість скористатись новою послугою вже з’явилось на офіційному сайті Uber.

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