Эскизные изображения нового Hyundai SantaFe уже появились в сети. Также есть информация, что новинка будет представлена на автошоу в Сеуле.

Технические характеристики пока не разглашаются, но есть предположения, что новинка получит множество электронных помощников. Кроме уже применяющихся систем активного круиз-контроля и системы удержания автомобиля в полосе обещают новую систему предупреждения о столкновении с перекрестным движением сзади. Она будет использовать функцию автоматического торможения в случае возникновения аварийной ситуации.

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Информация о двигателях не разглашается. Также пока неизвестно, получит ли новинка гибридный или электрический привод. Но следует помнить, что у Hyundai есть действующий электромобиль Ioniq, благодаря которому компания получила огромный опыт по части экологически чистых разработок.