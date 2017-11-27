27 листопада відома київська патрульна Людмила Мілевич, яка вважається однією з найгарніших полісвумен в Україні, оштрафувала водія наддорогого Bentley за неправильне паркування.

Про це повідомив журналіст і засновник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, правопорушник регулярно паркується на пішохідному переході на вулиці Академіка Булаховського поблизу одного з магазинів будматеріалів.

"Людмила Мілевич оштрафувала його на 510 гривень. За вартості авто у 300 тисяч доларів він так може паркуватися щодня протягом 43 років", – додав Антонов.

Крім того, журналіст опублікував фото постанови про накладення адміністративного стягнення.



Фото документу про накладення штрафу