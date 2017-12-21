Сьогоднішній день обіцяє бути вирішальним для автомобілістів. У Порядку денному пленарного засідання Верховної Ради значаться два законопроекти, які можуть сильно вплинути на долю всіх водіїв і власників транспортних засобів України.

Один з них, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" №7286 від 14.11.2017.

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Він, по суті, розширює повноваження поліцейських. Якщо законопроект стане законом і вступить в силу, то виконавши вимогу про зупинку транспортного засобу, водій буде зобов'язаний вимкнути двигун транспортного засобу і вийняти ключ із замка запалювання (при наявності такого ключа). Перебуваючи в транспортному засобі, покласти руки на кермо, тримаючи їх в полі зору поліцейського, і не виходити з нього без дозволу поліцейського. Передати для перевірки права, техпаспорт і страховий поліс. На вимогу поліцейського вийти з транспортного засобу.

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Поліцейським дадуть повноваження для поверхневої перевірки шляхом візуального огляду. На ділі це означає, що поліцейський матиме право: вимагати відкрити кришку багажника (навісний багажний пристрій), капот, двері салону, ніші, які можна оглянути без їх розбирання, причепи та надати можливість перевірити відповідність ідентифікаційних номерів транспортного засобу.

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Нововведення є і для користувачів "евроблях". "Транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України більш ніж на 90 днів, протягом десяти робочих днів з моменту такого ввезення підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів та номерних знаків країни їх реєстрації" говориться в законопроекті.

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Крім того, законопроектом передбачено досить суворі покарання за керування автомобілем в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння.