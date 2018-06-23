Американський офіцер поліції порушив службову інструкцію та врятував немовля. Вірне рішення та рішучі дії поліцейського допомогли лікарям повернути малюка до життя.

В США офіцер поліції побачив на передньому пасажирському сидінні зустрічного авто жінку з немовлям на руках. Він розвернув патрульний автомобіль. Виявилось що малюк потребував термінової медичної допомоги.

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Поліцейський вирішив не чекати швидку допомогу, а сам відвіз малюка до лікарні, незважаючи на відсутність дитячих крісел в службовому авто. Згодом медики повідомили, що завдяки цьому вчинку вдалось врятувати малюка. Якби немовля потрапило до них на декілька хвилин пізніше, врятувати його навряд чи вдалося.