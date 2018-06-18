Автомобіль передано поліції префектури Тотігі.

Nissan має досить довгу історію створення поліцейських автомобілів для японських копів. Днями автовиробник передав оновлений R35 GT-R префектурі Тотігі, на території якої знаходиться завод, де Ніссани роблять вже 50 років.

Раніше на службі в поліції були спорткари Silvia, Fairlady Z і купе та седани Skyline. У їх числі були й GT-R, рідкісні навіть для японських копів. Цього разу служителям закону дістався оновлений Nissan R35 GT-R Police Special. На відміну від цивільних версій моделі для Японії, поліцейський спорткар не має електронного “ошийника”, що обмежує максимальну швидкість на 180 км/год. Таким чином, він повинен бути одним із найшвидших машин на японських дорогах.

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