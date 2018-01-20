​​​​​​​В канадському Монреалі поліцейський ледь не наклав штраф за неправильну парковку автомобілю, який був виліплений зі снігу.

Канадський жартівник та скульптор-самоучка Саймон Лапрайз вирішив пожартувати над комунальниками. На вулиці, де мала б проїзжати снігозбиральна техніка, він виліпив зі снігу макет автомобіля. Вночі не дуже видно, що авто несправжнє – здається, ніби звичайне авто стоїть під снігом.

Жартівник зробив свою скульптуру та почав спостерігати зі свого авто, йдеться у виданні BuzzFeed. Один з них добре роздивився авто, а потім щось написав на папері та прикріпив на уявне лобове скло.

«Невже це штраф?» - подумав Саймон. Але коли він підійшов до свого макету та прочитав послання, там було написано: «Ви зробили нашу ніч. Ха-ха-ха!».

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