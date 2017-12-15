14 грудня представники місії Європейського союзу в Україні передали представникам Національної поліції України 30 авто для груп швидкого реагування.

30 автомобілів Nissan Patrol будуть задіяні в групах швидкого реагування в гірських районах Карпат і лісах Полісся. Про це повідомляється на сайті МВС.

Голова Національної поліції Сергій Князєв додав, що надані автомобілі будуть працювати на бездоріжжі.

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Голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас зазначив, що Україна – дуже велика країна, тому необхідна велика кількість техніки аби забезпечити потреби правоохоронців.

"Я радий, що ми можемо допомогти Нацполіції, передати автомобілі, які використовувалися в інших місіях ЄС, але вони в гарному стані і ми їх передаємо нашим колегам українцям. Україна – дуже велика країна, є багато місць, куди важко доїхати. А ці авто будуть використовуватися там, де погані дороги, щоб правоохоронці могли швидше допомогти людям", - сказав Кястутіс Ланчінскас.