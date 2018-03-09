Сьогодні проходить відзначення 204-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. За даними організаторів святкування цього заходу очікується велика кількість людей, а перекриття центральних вулиць необхідно з міркувань безпеки.

Відповідно до інформації КМДА, у парку Тараса Шевченка заплановано ряд акцій, у яких повинна взяти участь велика кількість осіб. З метою безпеки для проведення заходу було задіяно 500 правоохоронців.

З метою недопущення провокацій та попередження правопорушень правоохоронці проводять превентивні заходи: перевірку документів та поверхневий огляд. Також на місці святкування працюють кінологи, вибухотехніки та групи комунікації.

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Для проведення повномасштабного святкування перекрито рух транспорту на вул. Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка) та на бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Пушкінської), вулиці Терещенківській (від вулиці Льва Толстого до вулиці Богдана Хмельницького). Поліцейські просять водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.