Удосконалено процедуру внесення інформації про правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в систему автоматизованого обліку. Інформація про ДТП в стані алкогольного сп'яніння береться на облік протягом одного дня

Зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих не в автоматичному режимі внесені наказом МВС № 318.

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Визначено, що підрозділ адміністративної практики - структурний підрозділ поліції, співробітники якого здійснюють облік надходження, видачі та використання бланків протоколів про адміністративні правопорушення, постанов по таких справах, тимчасових дозволів на право керування транспортним засобом, а також реєстрацію, обробку матеріалів про такі порушення та внесення інформації в систему автоматизованого обліку в порядку, встановленому Інструкцією. У разі відсутності зазначених підрозділів це роблять інші працівники поліції, на яких покладено виконання таких обов'язків.

Також врегульовано порядок внесення до системи автоматизованого обліку інформації про правопорушення підрозділами адміністративної практики. Така інформація вноситься протягом трьох днів з дати отримання матеріалів, а інформація за матеріалами про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції), - протягом одного дня.

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У десятиденний термін з дати отримання матеріалів така інформація направляється до органів (посадових осіб), яким надано право накладати адміністративне стягнення.

Матеріали зберігаються в підрозділах поліції за місцем ухвалення рішення протягом трьох років з дня накладення адміністративного стягнення. Після закінчення цього терміну матеріали підлягають знищенню комісією в складі не менше трьох осіб.

Персональний склад комісії затверджується керівником відповідного підрозділу поліції.

При наявності технічної можливості матеріали про порушення ПДР, зафіксовані за допомогою фото- і кінозйомки, відеозапису, зберігаються в підрозділі поліції в електронному вигляді протягом одного місяця (раніше зберігалися протягом трьох місяців) з дати фіксації порушення, а в разі наявності інформації про оскарження - протягом терміну оскарження і розгляду справи.

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У разі відмови особи, яка притягається до відповідальності, від підписання протоколу про адміністративні правопорушення в ньому робиться відповідний запис. Встановлено, що такий протокол більше не потрібно завіряти підписами двох свідків.

Крім того, учасники ДТП мають право зробити фотографію схеми події. Раніше копія схеми і (або) фотографії з місця ДТП надавалися за письмовою заявою учасників в підрозділі відповідної патрульної поліції.