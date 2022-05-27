Поліцейські затримали організовану групу осіб, учасники якої підозрюються у викрадені 39 транспортних засобів.- 34 мотоцикли та 5 автомобілів.

Національна поліція України повідомила про викриття викрадання транспортних засобів з території автостоянки.

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Група з шести озброєних чоловіків заволоділа майном на понад 6 500 000 гривень. За фактом заволодінь мотоциклами та автівками фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.