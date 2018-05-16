Одразу три поліцейські авто постраждало в одному ДТП. Пригода сталася у дворі відділка патрульної поліції міста Дніпро.

Прямо у дворі Управління поліції зіткнулися три патрульних Toyota Prius. Співробітник поліції невдало припаркувався і зачепив два інших патрульних авто. Ніхто не постраждав, але машини доведеться ремонтувати. Співробітники поліції під час ремонту вимушені будуть обходитись без службових авто.

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Водійська майстерність багатьох співробітників поліції давно ставиться під сумнів. В цьому немає нічого дивного, адже в Україні зарплатня поліцейського коливається в межах 8 100-14 000 грн. (300-500 доларів). Маючи подібні статки важко дозволити собі особисте авто. Дається в знаки і відсутність достатньої професійної підготовки з керування автомобілем, яка для поліцейських в розвинених країнах є обов’язковою.