У вівторок, 26 грудня, у Ніжині помер Анатолій Грищинський – 97-річний рекордсмен, який визнаний найстарішим водієм в Україні.

Про це повідомила керівник Реєстру національного реєстру рекордів України Лана Ветрова.

Водійський стаж Анатолія Грищинського – 78 років, тож перші водійські права він отримав у 1939 році, коли йому виповнилося 19 років. До останнього моменту він, інвалід та ветеран війни, самостійно кермував своїм Daewoo-Sens навіть без окулярів, і жодного разу не був оштрафований за порушення правил дорожнього руху.

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Він мобілізувався на війну 22 червня 1941 року і військовим водієм пройшов усі фронти. Зустрів перемогу в Кенігсбергу 9 травня 1945 року. Під час війни їздив на ЗИС-5, полуторці та лендлізівських Студебекерах , Шевроле та Додж 3/4.

Після війни Анатолій Грищинський закінчив університет, захистив дисертацію й отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Найстарішому автомобілісту в світі американцеві Фреду Хейлі було 108 років.