На сайті президента України з’явилась електронна петиція що до заборони самовільного встановлення ксенонових ламп в зовнішні освітлювальні прилади транспортних засобів.

Автор петиції, Олександр Тюряєв, вважає одною з основних причин погіршення безпеки на дорогах незаконне переобладнання водіями зовнішніх світлових приладів на своїх автівках. На його думку встановлення ксенонових ламп в непристосовані для них фари є небезпечним. “Ці фари засліплюють водіїв як на зустрічній смузі, так і в паралельному потоці. Це в свою чергу призводить до ДТП” - пише пан Тюряєв.

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Для того щоб президент розглянув петицію вона повинна набрати що найменше 25 000 підписів. Втім, навіть якщо петиція здобуде необхідну кількість підписів, відповідь президента нескладно передбачити. Адже найближчому майбутньому планується введення обов’язкового техогляду для легкових автомобілів. Справність зовнішніх світлових приладів та правильність їх регулювання будуть обов’язковими для перевірки.

