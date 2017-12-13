Дивну моду робити з кроссоверв купе задала компанія BMW, коли він представила свій перший X6. Mercedes пішов за прикладом Баварський суперника і випустив GLC і GLE Coupe. Тепер черга хлопців з Штутгарта.

Зараз Porsche розглядає можливість випуску кросоверів в кузові купе. Генеральний директор компанії, Олівер Блюм (Oliver Blume) недавно підтвердив, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято в наступному році. "Майбутнє обіцяє нам такі можливості, але прийняття подібних рішень залежить від передбачуваних обсягів продажів". Далі він сказав, що компанія дуже ретельно аналізує кожен сегмент, в який хоче увійти, і використовує нові можливості, як тільки вони з'являються.

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Очевидно, що попит на версії купе Cayenne і Macan існує. Передбачається, що Macan Coupe можна випускати на ринок вже в 2021 році, поєднуючи цю подію з появою абсолютно нової електричною силовою установкою.

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Говорячи про електромобілі, топ-мененджер компанії підтвердив, що Porsche оголосить про своє екологічно чистому транспортному засобі в першій половині 2018 року. Очікується, що це буде Macan EV.