Концепт свого повністю електричного автомобіля Porsche показала ще в 2015 році. Зараз же стали відомі деякі технічні подробиці про серійний Mission E.

Під час прем'єри концепту повідомлялося, що чотирьохдверний автомобіль обладнають 600 сильною силовою установкою, завдяки якій він зможе розганятися до першої сотні за 3,5 секунди, а запас ходу перевищить 500 кілометрів.

Зараз стало відомо, що серійна версія Mission E пропонуватиметься в трьох варіантах потужності. Молодша версія отримає 402 к. с. середня 536 к. с. А найшвидша версія буде оснащуватися силовою установкою на 670 кінських сил. Для кожної з версій передбачено використання повного приводу. Але йдеться також про задньопривідну версію "початкового рівня".

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Характерна особливість конструкції полягає у пласкій батареї, яка розміщена під днищем і займає весь простір між передньою і задньою віссю. Очікується, що вартість новинки складе 75-85 тис. доларів. Нагадаємо, що ціна базової версії Tesla Model S становить 75 700 доларів.

Нагадаємо, що в Україні скасували податки для електромобілів.