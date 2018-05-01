У свіжому випуску програми "Авто 24" – Porsche тільки за три місяці цього року продав 63 тисячі машин. Це більше, ніж Lamborghini продав за всю історію існування.

Porsche і Lamborghini випускають надзвичайно потужні, стильні суперкари. І, до речі, обидва бренди належать Volkswagen Group. Але між ними існує велика різниця – і з точки зору ціни, і з точки зору кількості випущених авто. Цікаво, чим саме Porsche привабив своїх клієнтів? Адже і Porsche, і Lamborghini мають високий статус в автомобільній промисловості.

Відео повного випуску програми “Авто 24”

Smart перетворили на диско-центр

Автомобільні бренди покликані задовольняти потреби своїх власників. Для цього Smart вирішив здивувати всіх автолюбителів. Компанія створила концептуальну диско-версію ForTwo EQ.



Диско-версія ForTwo EQ від Smart

Тепер авто має діджейський пульт з мікшером і мікрофоном, а ще він може напустити туману і вразити світловими ефектами. Прожектори, стробоскоп, світлодіодні ліхтарі, аудіоститема від JBL – виробники зробили усе, щоб власники, за бажанням, змогли відчути дух запального диско.

Перший і останній електричний Nissan

Автомобільна промисловість взяла впевнений курс на розвиток електромобілів. Сьогодні на ринку безліч пропозицій, і для багатьох електрокари – вже звичне явище. Але ж так було не завжди. 70 років назад одним із перших електромобілів була модель Tama – невеличкий фургон для двох пасажирів. Мотор видавав 4,5 сили, а запас ходу – всього 65 кілометрів. Порівнюючи електрокари тоді і зараз, розумієш, що сучасний електромобіль – це справжня технологічна розкіш.

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