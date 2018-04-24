До такого висновку прийшли аналітики асоціації "Укравтопром", проаналізувавши обсяги виробництва у березні 2018 року.

У березні з ісіх автозаводів України вийшло 773 автотранспортні засоби. Це всього 2% від наявних виробничих потужностей в нашій країні, зазанчають в асоціації. Нинішній обсяг випуску автотранспорту в 52 рази менше березневого результату десятирічної давності.

Повномасштабне виробництво легкових автомобілів в країні повністю зупинено – Запорізький автозавод з початку року не випустив жодного легкового автомобіля. Він надає статистику лише про випуск комерційних авто та автобусів.

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Натомість закарпатський завод "Єврокар", який великовузловим методом складає автомобілі SKODA, в черговий раз рапортує про збільшення обсягів випущеної продукції - 683 одиниці протии 606 у лютому.

В березні 2018 року виробництво комерційних автомобілів в Україні зменшилося на 36% (якщо порівнювати з березнем 2017 року) і на 20% (порівяння з лютим 2018 року), становивши всього 28 автомобілів.

Знову впало виробництво автобусів. Планка березневого результату цього року опустилася до 62 автобусів, що на 24% менше показника річної давності і на 23% нижче лютневого обсягу виробництва.

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