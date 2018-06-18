Надзвичайно потужний Volkswagen Amarok, турбодизель якого вміщує у собі 268 сил, не перестає дивувати.

Угорські автолюбителі вирішили продемонструвати, на що здатен Amarok.

Відео повного випуску програми “Авто24” за 18 червня 2018

Машина мала, мов локомотив, протягти трамвай вагою 43 тонни і довжиною 32 метри. Автомобіль блискуче справився з місією і цим довів свою міць і потужність.



Volkswagen Amarok

Метт Леблан​ покидає автошоу Top Gear

Автомобільне шоу Top Gear досить довгий час тримає статус популярного авто-шоу планети. Пропрацювавши два роки в якості ведучого і продемонструвавши блискучі знання в авто-тематиці, Метт Леблан заявив, що йде з шоу.



Метт Леблан

Поки що невідомо, хто замінить Леблана, але це точно має бути відома персона, драйвер та справжній поціновувач автомобілів.

Більше – дивіться у програмі.