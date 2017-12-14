Повернення техогляду для українських автовласників неминуче. І як будь-який непопулярний захід, впроваджується він поетапно. Як він буде проводитися і коли почнеться?

Про повернення техогляду почали говорити з тих самих пір, як його скасували. Незважаючи на те, що зараз немає достовірної статистики, яка змогла б дати відповідь на питання, скільки ДТП відбувається через незадовільний технічний стан автомобілів, введення обов'язкового технічного контролю вважається частиною системи, покликаної забезпечити безпеку на українських дорогах.

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Зараз на розгляді комітетів Верховної Ради знаходиться законопроект №7317 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері забезпечення безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами з іншого боку". Природно, він має всі шанси стати повноцінним законом.

Нагадаємо, що свого часу скасування техогляду було абсолютно обґрунтованим. Тоді реальний технічний стан практично ніхто не контролював, а талони, які свідчать про проходження ТО, просто продавалися співробітниками МРЕО. У запропонованій редакції законопроекту проходження ТО називається як "Перевірка на придатність транспортних засобів до експлуатаці", а відповідальними за видачу "Свідоцтв про придатність транспортного засобу до експлуатації" призначаються приватні компанії, які зуміли пройти відповідні державні перевірки.

Пропонована законопроектом періодичність проходження ТО для легкових автомобілів, які не експлуатуються в комерційних цілях, – через чотири роки від дати першої реєстрації транспортного засобу, а потім кожні два роки. Для мотоциклів – через два роки після дати першої реєстрації транспортного засобу, а потім кожні два роки.

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Крім цього, перевірка на придатність транспортних засобів до експлуатації, незалежно від дати проведення останньої перевірки, проводиться в разі реєстрації або перереєстрації транспортного засобу; зміни власника; зміни або модифікації систем або їх складових, що впливають на безпеку дорожнього руху або навколишнього середовища; виїзду за межі зони митного контролю України.

У законопроекті досить чітко прописано, що саме слід перевіряти. Обов'язковому контролю підлягають системи гальмового і рульового керування, світлотехніка, шини, ГБО (за наявності), номер кузова і здатність стекол пропускати світло. Також контролювати будуть інші параметри, що безпосередньо стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

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Одне з найцікавіших нововведень свідчить, що зупиняти автомобіль для перевірки документів зможе не тільки поліція, але і "уповноважені посадові особи (інспектори) центрального органу виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки на транспорті". Вони ж зможуть виробляти і так званий "придорожній контроль" – поверхневу перевірку на придатність до експлуатації.

Тішить лише, що некомерційні легкові автомобілі і мотоцикли підлягають перевірці на придатність до експлуатації лише з 01 січня 2021 року. З тієї ж дати Національна поліція України повинна здійснювати контроль на вулично-дорожній мережі за дотриманням зазначених вимог.