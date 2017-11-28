Вартість оновленого люксового позашляховика Range Rover SC Autobiography сягатиме 177 030 фунтів стерлінгів (6 330 778 грн.) Офіційна прем'єра новинки відбудеться в рамках Лос-Анджелеського моторшоу 1 грудня.

Новинка відрізняється переробленої задньою частиною салону з двома кріслами, розділеними великою центральною консоллю. Сидіння мають функцію масажу, а їх спинки можуть відкидатися під кутом до 40 градусів. Вільний простір в районі ніг задніх пасажирів збільшилася до 1,2 метра.

У розпорядженні задніх пасажирів 10-дюймові сенсорні дисплеї мультимедійного комплексу.

Range Rover SC Autobiography буде пропонуватися з трьома силовими агрегатами: 4,4-літровим дизелем V8, що видає 339 кінських сил; гібридною установкою сумарною потужністю 404 к.с .; і п'ятилітровим восьмициліндровим двигуном, що видає 565 сил. Топовий позашляховик здатний прискорюватися з місця до 100 км/год за 5,4 секунди.

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