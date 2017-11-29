На автосалоні в Лос-Анджелесі компанія Subaru представила новий кросовер Ascent, який є ідеологічним наступником моделі Tribeca, але перевершує її по місткості і габаритам.

Subaru Ascent стала найбільшою моделлю в лінійці Subaru з довжиною під п'ять метрів і колісною базою в 2890 мм.

Новий кросовер будуть пропонувати тільки в «багатомісних» версіях, оснащених третім рядом сидінь. Силовий агрегат безальтернативний — тільки бензинова 2,4-літрова «турбочетвірка» на 260 кінських працює в парі з варіатором. Привід тільки повний.

Так само новинці буде доступна і система X-Mode, яка допомагає зберегти контроль над автомобілем на слизькому покритті і бездоріжжі.

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Салон Subaru Ascent більше нагадує концепт-кар.

Виробництво новинки налагодять в США, що не дивно: адже модель спочатку розроблялася саме для північноамериканського ринку і перший час буде пропонуватися тільки на ньому.

Цілком ймовірно, що після старту продажів влітку 2018 року «сірі дилери» першими привезуть Subaru Ascent в Україну.

Нагадаємо, що в Лос-Анджелесі відкрилося останнє мотор-шоу року.