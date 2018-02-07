Радикальну боротьбу з нелегальним завезенням автомобілів до своєї країни проводить філіппінський лідер Родріго Дутерте

Президент Філіппін Родріго Дутерте наказав знищувати незаконно ввезені до країни автомобілі бульдозерами прямо у морському порту. Під час останнього рейду на металобрухт перетворилися люксові Mercedes, BMW, Jaguar, Porsche та Corvette на загальну суму понад 1,2 мільйони доларів.

Таким чином очільник країни бореться з тими, хто здійснює ввезення контрабандних товарів і ухиляється від сплати податків. “Хотіли собі дорогі іграшки? Матимуть їх. Але зроблені з металобрухту”, – прокоментував подію президент Дутерте.

Контрабандні автівки, що перетворились на металобрухт у рамках програми боротьби з тіньовим експортом. Фото Reuters

За офіційними даними, минулого року у ході програми по боротьбі з нелегальним експортом було знищено автомобілів на суму $2.93 мільйони, при тому, що загальна сума знищених контрабандних товарів склала $866 мільйонів.

“Не варто ухилятися від сплати податків на Філіппінах, не варто навіть намагатися, тож час припинити робити це, бо ви ніколи не зможете домогтися успіху у цій справі”, – повчально додав міністр фінансів країни Карлос Домінгес.

Читайте також: Протест "євробляхарів": що добилися власники авто на іноземних номерах