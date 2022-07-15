Продаж авто у Європі падає 12 місяців поспіль. Червень став найгіршим з 1996 року.

Кількість проданих легкових автомобілів у Європі у червні 2022 року упала до рекордно низького показника для цього місяця.

Читайте також: У Європі дорожчають вживані авто

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), кількість зареєстрованих авто в країнах-членах ЄС зменшилася на 15,4%, щонайбільше до 890 000 машин. Це найгірший показник з 1996 року, відколи ACEA веде підрахунки.

Навіть з урахуванням Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Ісландії продаж автомобілів лише трохи перевищив 1 млн одиниць. Падіння становить 16,8%.

Зменшення реєстрацій відбувається на всіх найбільших ринках Європи: у Німеччині (-18,1%), Франції (-14,2%), Італії (-15,0%), Іспанії (-7,8%). У Великій Британії, яка не входить до Євросоюзу, падіння ще більше – на 24,3%.

Скорочення кількості проданих автомобілів у Європі триває 12 місяців поспіль. Основна причина – проблема в ланцюгах постачання.