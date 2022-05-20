Продажі вживаних автомобілів вищої цінової категорії у Європейському Союзі зросли майже удвічі у першому кварталі 2022 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє одна з найбільших європейських мереж автокомісів, що торгує вживаними автомобілями. Які причини та наслідки такої ситуації, визначили експерти Інституту досліджень авторинку.

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Компанія AAA Auto, що належить до групи Aures Holdings, є однією з найбільших мереж, що торгує вживаними автомобілями у Чехії, Словаччині, Угорщині та Польщі, поділилася результатами діяльності у першому кварталі 2022 року. За його підсумками, суттєво зросли продажі дорогих автомобілів з пробігом майже усіх брендів.

"В усіх країнах, де ми працюємо, не тільки під брендом AAA Auto, зростає зацікавлення автомобілями преміумсегменту. На це є кілька причин. У зв’язку з пандемією, покупці почали більше інвестувати в автомобілі, щоб забезпечити собі комфорт і безпеку, які не може забезпечити громадський транспорт. Інша причина — це двигуни. Машини нижчого та середнього класів виготовляють частіше з двигунами меншого об’єму, тоді, коли дорожчі авто комплектуються більш потужними агрегатами" — пояснює Кароліна Тополова, генеральна директорка Aures Holdings.

Також зростання попиту на дорожчі автомобілі є наслідком світової кризи автомобільної промисловості. Через нестачу компонентів, заводи не можуть виготовити достатню кількість нових автомобілів, яка б задовольнила попит. Простими словами, нових автомобілів просто не вистачає. Тому покупцям все частіші доводиться обирати вживане авто замість нового. А оскільки покупці нових автомобілів зазвичай розраховують витратити на авто досить велику суму коштів, то часто обирають вживане авто серед пропозицій сегменту преміум.

Така ситуація призводить до підвищеного попиту на вживані автомобілі, особливо — кількарічних авто з невеликим пробігом, вищого цінового сегмента. Саме ця категорія найбільше конкурує із новими автомобілями. Що врешті призводить до подорожчання авто з пробігом у Європі.

Ті авто, які раніше продавалися на експорт, в тому числі до України, залишаються на внутрішньому ринку. Так з’являється дефіцит автомобілів з подальшим їх здорожчанням, адже високий попит на фоні недостатньої пропозиції завжди спонукає до зростання цін. Тому уже сьогодні звичною є ситуація, коли купити автомобіль на внутрішньому ринку України може бути вигідніше, ніж привести таке ж авто з-за кордону, навіть з урахуванням «нульового» розмитнення.

Щодо моделей авто вартістю понад $25 тисяч, то найпопулярнішими в першому кварталі 2022 року в мережі AAA Auto були: