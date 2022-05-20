Продажи подержанных автомобилей высшей ценовой категории в Европейском Союзе выросли почти вдвое в первом квартале 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает одна из крупнейших европейских сетей автокомисов, которая торгует подержанными автомобилями. Каковы причины и последствия такой ситуации, определили эксперты Института исследований авторынка.

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Компания AAA Auto, относится к группе Aures Holdings, является одной из крупнейших сетей, торгующей подержанными автомобилями в Чехии, Словакии, Венгрии и Польше, поделилась результатами деятельности в первом квартале 2022 года. По его итогам, существенно выросли продажи дорогих автомобилей с пробегом почти всех брендов.

“Во всех странах, где мы работаем, не только под брендом AAA Auto, растет интерес к автомобилям премиумсегмента. На это есть несколько причин. В связи с пандемией, покупатели начали больше инвестировать в автомобили, чтобы обеспечить себе комфорт и безопасность, которые не может обеспечить общественный транспорт. Другая причина – это двигатели. Машины низшего и среднего классов изготавливают чаще с двигателями меньшего объема, тогда, когда более дорогие авто комплектуются более мощными агрегатами”, – объясняет Каролина Тополова, генеральный директор Aures Holdings.

Также рост спроса на более дорогие автомобили является следствием мирового кризиса автомобильной промышленности. Из-за недостатка компонентов, заводы не могут изготовить достаточное количество новых автомобилей, которое бы удовлетворило спрос. Простыми словами, новых автомобилей просто не хватает. Поэтому покупателям все чаще приходится выбирать подержанное авто вместо нового. А поскольку покупатели новых автомобилей обычно рассчитывают потратить на авто достаточно большую сумму средств, то часто выбирают подержанное авто среди предложений сегмента премиум.

Такая ситуация приводит к повышенному спросу на подержанные автомобили, особенно – нескольких авто с небольшим пробегом, высшего ценового сегмента. Именно эта категория больше всего конкурирует с новыми автомобилями. Что в конечном итоге приводит к подорожанию авто с пробегом в Европе.

Те авто, которые ранее продавались на экспорт, в том числе в Украину, остаются на внутреннем рынке. Так появляется дефицит автомобилей с последующим их подорожанием, ведь высокий спрос на фоне недостаточного предложения всегда побуждает к росту цен. Поэтому уже сегодня привычной является ситуация, когда купить автомобиль на внутреннем рынке Украины может быть выгоднее, чем привести такое же авто из-за границы, даже с учетом “нулевой” растаможки.

Что касается моделей авто стоимостью более $25 тысяч, то самыми популярными в первом квартале 2022 года в сети AAA Auto были: