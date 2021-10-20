Лидирует США, но дальше идут европейские страны.

Сервис проверки авто carVertical обнародовал собственное исследование по географии ввоза подержанных автомобилей в Украину. Оно опиралось на базу данных тех автомобилей, которые были проверены через этот сервис в течение последних двух лет.

В отчетах об истории автомобиля carVertical можно увидеть даты регистрации и страны, где машина была зарегистрирована ранее. На основе вышеупомянутой информации было подготовлено это исследование, для которого был осуществлен анализ тысячи отчетов об истории автомобилей.

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Топ-5 стран, из которых везут подержанные авто в Украину

Первое место с показателем 30,3 процентов занимают подержанные автомобили из Соединенных Штатов Америки. В большинстве это машины со страховых аукционов после различных повреждений (ДТП, утопления, вандализм и тому подобное).

Украинцы покупают американские подержанные автомобили из-за выгодной цены, а ремонт этих машин в нашей стране обходится дешевле, чем в США. Например, в США Toyota Camry после двух лет эксплуатации можно купить на аукционе за 15-20 тысяч долларов с доставкой и растаможкой. В Украине же подержанной Toyota Camry с 2-летним сроком эксплуатации практически нет на рынке, а новая машина данной модели стоит примерно 30 тысяч долларов.

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Второе место с большим отрывом от третьего с результатом 23,8% занимает Германия. Эта страна – европейский лидер поставок подержанных автомобилей в Украину. Машины немецкого происхождения пользуются популярностью из-за хорошего состояния дорог (не страдает подвеска), высокого уровня сервиса (то есть хорошее техническое состояние авто), качественного топлива.

В соответствии с последними тенденциями, подержанные автомобили из Германии и США будут популярны среди украинцев в ближайшие годы благодаря высокому качеству и дешевизне.

Бельгия с показателем 7,4 процента занимает третью позицию. Бельгийские подержанные автомобили популярны среди украинцев из-за своего хорошего состояния и качества. На 4-м и 5-м местах находятся Литва и Нидерланды соответственно. Подержанные автомобили из этих стран являются очень дешевыми. В последнее время литовские подержанные машины стали дороже, а ввоз "евроблях" перекрыли, поэтому Нидерланды могут занять 4-ю строчку в этом рейтинге.

Также исследование включает список из 15 стран, которые являются крупнейшими импортерами подержанных автомобилей в Украину.

Резюме Авто24

Исследование carVertical не претендует на истину в последней инстанции. Например, б-у авто из Японии украинцы не возят, ведь регистрация машин с правым рулем в Украине запрещена. Зато очень много везут авто из Кореи, которая не вошла в этом исследовании даже в ТОП-15. Дело в том, что корейские авто не проверяют этим сервисом.