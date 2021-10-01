Цена на подержанный автомобиль зависит от многих факторов, и если она ниже, чем в среднем по рынку – это повод задуматься.

Выбор подержанных авто в Украине огромен, и если это не суперэксклюзивная модель, то на сайтах продажи авто всегда можно найти десятки, а то и сотни предложений. Однако цены на, казалось бы, одинаковые авто аналогичной модели и года выпуска могут отличаться в два раза. Почему так происходит – разберем на конкретном примере.

Для анализа возьмем популярную модель BMW – 328. В Украине их продают как завезенные из Европы, США, так и купленные новыми в нашей стране. "Разбег" цен на один год выпуска (2014) – от 12 500 до 21 500 долларов США. Комплектации, конечно, разные, пробег тоже, как и состояние. Но неужели из-за этого стоимость отличается почти вдвое?

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Возьмем автомобиль с самой низкой ценой – 12 500 долларов. По фотографиям он вполне нормальный, никаких следов ремонта не видно. Продавец указал, что машина из США, после ДТП – среди предложений этой модели таких большинство. Также известен VIN-код. Стоит его только вбить в поисковик или на специальный сервис проверки автомобилей CarVertiсal, и все становится понятно.

Автомобиль в Америке был куплен недорого – за 1 750 долларов (без сборов аукциона), но пострадал достаточно серьезно. Авто было не на ходу. После смещенного переднего удара сработали все подушки безопасности, погнулись крылья, силовые элементы кузова, был смещен двигатель.

Чтобы восстановить такое авто, видимо, пришлось использовать агрегаты от донора. Насколько качественно был проведен ремонт – неизвестно, тем более что современные автомобили с массой электроники могут иметь и проблемы, которые потом станут "хроническими" и нуждаются в квалифицированной диагностике и дорогом ремонте.

К чести продавца, он указал VIN-код авто, поэтому не скрывал начального состояния автомобиля. То есть покупатель уже должен самостоятельно решить, нужно ли ему дешевое авто, хотя и с неприятной историей.



Кстати На каких авто чаще всего скручивают пробег

В то же время один из самых дорогих автомобилей из этой категории за 20 тысяч долларов покупался в США за 7 тысяч долларов, тоже битым, но несущественно. Страховая при осмотре разобрала переднюю часть, но значительных повреждений не видно, безопасность осталась целой. Такое авто выглядит значительно лучше и соответствует своей цене.

Среди семи десятков предложений BMW 328, выпущенных в 2014 году, все – из США и были в ДТП. Конечно, нет никаких гарантий, что самые дорогие экземпляры за 19 – 20 тысяч долларов не имели существенных повреждений. Даже если продавец пишет "незначительное ДТП, красился только бампер".

Все автомобили перед покупкой нужно проверять по VIN-коду, а если продавец отказывается его предоставить – не рассматривать такое авто для покупки. Кстати, не забудьте при физическом осмотре автомобиля сверить этот VIN-код с тем, который был указан продавцом – нередко перекупщики выдают номер почти целого автомобиля, а реально продают совсем другой. Проверять авто из США или Европы нужно в нескольких источниках – поисковике Google, сервисе CarVertical и BidFax (только для аукционов Copart и IAAI). А чтобы оценить качество восстановительных работ, надо на осмотр брать с собой опытного механика.