Ціна на вживаний автомобіль залежить від багатьох факторів, і якщо вона нижча, ніж в середньому на ринку – це привід замислитись.

Вибір вживаних авто в Україні величезний, і якщо це не суперексклюзивна модель, то на сайтах продажу авто завжди можна знайти десятки, а то й сотні пропозицій. Однак ціни на, здавалось би, однакові авто аналогічної моделі та року випуску можуть відрізнятися вдвічі. Чому так відбувається – розберемо на конкретному прикладі.

Для аналізу візьмемо популярну модель BMW – 328. В Україні вони продають як завезені з Європи, США, так і куплені новими в нашій країні. "Розбіг" цін на один рік випуску (2014) – від 12 500 до 21 500 доларів США. Комплектації, звичайно, різні, пробіг теж, як і технічний стан. Але невже через це вартість відрізняється майже вдвічі?

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Візьмемо автомобіль з найнижчою ціною – 12 500 доларів. За фотографіями він цілком нормальний, жодних слідів ремонту не видно. Продавець вказав, що машина зі США, після ДТП – серед пропозицій цієї моделі таких більшість. Також відомий VIN-код. Варто його лише вбити в пошуковик або на спеціальний сервіс перевірки автомобілів CarVertiсal, і все стає зрозуміло.

Автомобіль в Америці був куплений недорого – за 1750 доларів (без зборів аукціону), але постраждав достатньо серйозно. Авто було не на ходу. Після зміщеного переднього удару спрацювали всі подушки безпеки, погнулись крила, силові елементи кузову, був зміщений двигун.

Щоб відновити таке авто, мабуть, довелось використати агрегати від донора. Наскільки якісно був проведений ремонт – невідомо, тим більше що сучасні автомобілі з масою електроніки можуть мати й проблеми, які потім стануть "хронічними" та потребують кваліфікованої діагностики й дорого ремонту.

До честі продавця, він вказав VIN-код авто, тож не приховував початкового стану автомобіля. Тобто покупець вже має самостійно вирішити, чи потрібне йому дешеве авто, хоча й неприємною історію.

До речі на яких авто найчастіше скручують пробіг

Натомість один з найдорожчих автомобілів з цієї категорії за 20 тисяч доларів купувався у США за 7000 доларів, теж битим, але несуттєво. Страхова під час огляду розібрала передню частину, але значних ушкоджень не видно, безпека залишилась цілою. Таке авто виглядає значно краще та відповідає своїй ціні.

Серед семи десятків пропозицій BMW 328, випущених у 2014 році, усі – зі США та були в ДТП. Звичайно, немає жодних гарантій, що найдорожчі екземпляри за 19 – 20 тисяч доларів не мали суттєвих ушкоджень. Навіть якщо продавець пише "незначне ДТП, фарбувався лише бампер".

Усі автомобілі перед купівлею потрібно перевіряти за VIN-кодом, а якщо продавець відмовляється його надати – не розглядати таке авто для покупки. До речі, не забудьте при фізичному огляді автомобіля звірити цей VIN-код з тим, який був зазначений продавцем – нерідко перекупники видають номер майже цілого автомобіля, а реально продають зовсім інший. Перевіряти авто зі США чи Європи потрібно в кількох джерелах – пошуковику Google, сервісі CarVertical та BidFax (лише для аукціонів Copart та IAAI). А щоб оцінити якість відновлювальних робіт, треба на огляд брати з собою досвідченого механіка.