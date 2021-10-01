Перевізники підняли ціни на транспортування морем авто з тяговими акумуляторами через небезпеку їх загоряння.

Кілька компаній, які надають послуги з перевезення автомобілів зі США в Україну та інші крани світу в контейнерах, оголосили про підвищення вартості послуг небезпечних вантажів, якими вони стали вважати гібриди й електрокари. Підвищення тарифів пояснюється збільшенням ризиків при їх транспортуванні, адже почастішали випадки, коли батареї електричних авто загорялись прямо під час транспортування морем. А загасити їх неможливо, тож як мінімум згоряє весь контейнер з іншими автомобілями.

Також цікаво у США підрахували кількість втоплених авто після останнього урагану

Зокрема, один з перевізників вказав, що на всіх судноплавних лініях доданий збір за небезпечні авто в розмірі 100 доларів США за кожну небезпечну одиницю в контейнері. При цьому загальна сума зборів за небезпечні авто за контейнер становить не менше 300 доларів США.

Наприклад, якщо в контейнері один гібрид чи електромобіль, то додатковий збір становить 300 доларів, якщо два – по 150 за кожен, якщо три і більше – по 100 доларів за одиницю. Таким чином, перевозити в одному контейнері, в якому поміщається 3-4 автомобілі, один електрокар чи гібрид, стає невигідно. Більш рентабельно вантажити електромобілі та гібриди в окремий контейнер, в якому немає авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Це приклад лише одного перевізника, тарифи у інших можуть відрізнятися. Окрім того, продавці авто зі США очікують подібного росту тарифів і на перевезення сушею (з аукціонів до портів).

Така консолідація збільшить і без того тривалий час очікування на завантаження автомобілів у США, яка викликана дефіцитом пустих контейнерів. Тобто не лише ціна, але й час очікування виграного на аукціоні автомобіля суттєво збільшиться.

Якщо раніше термін очікування прибуття виграного на автоаукціоні США становив 1,5 – 3 місяці, то сьогодні він може становити 3 – 5 місяців залежно від порту завантаження.