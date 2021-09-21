Ураган Іда, який охопив східне узбережжя США в кінці серпня - початку вересня, перетворив в утоплеників близько 212 000 автомобілів. Про це повідомляє веб-сайт Carfax, який надає поради покупцям машин.

Зрозуміло, ці підрахунки профільне видання провело не просто так. Таким чином, в карфакс попереджають, що велика кількість потопельників може виявитися в автосалонах. При цьому покупця навряд чи поставлять до відома, що машина постраждала від повені, а самі пошкодження можуть бути ретельно приховані. У замітці зарубіжних колег відзначається, що багато затоплених автомобілів часто виглядають нормально на перший погляд, однак в процесі експлуатації неминуче почнуть проявлятимуться неприємності.

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"Наші дані показують, що покупці ризикують залишитися з автомобілем, який раніше був затоплений... Небезпека полягає в тому, що ці машини можуть якийсь час мати гарний вигляд і безперебійно працювати, але рано чи пізно можуть виникнути великі проблеми. Затоплені автомобілі буквально гниють зсередини, і неспеціалістам часто важко це виявити", прокоментував сказав Кріс Басо, представник Carfax.

Тому Carfax радить клієнтам бути уважним і обережними в процесі перевірки і вибору автомобіля. Необхідно шукати ознаки ушкоджень від повені, такі як несвіжий запах, конденсат на панелі приладів, вологі килимки або оббивка, іржа на металевих елементах, а також сліди бруду або піску під сидінням або в бардачку.

Відзначимо, що ураган Іда вважається одним з найбільш руйнівних катаклізмів в історії США (місцями швидкість вітру сягала 240 км / год). Він приніс проливні дощі і повені в великі мегаполіси в штатах Нью-Джерсі, Пенсільванія і Нью-Йорк. Майже 50 людей загинули, тисячі людей залишилися без даху, постраждали також численні об'єкти інфраструктури.