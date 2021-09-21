Ураган Ида, который обрушился на восточное побережье США в конце августа – начале сентября, превратил в утопленников около 212 000 автомобилей. Об этом сообщает веб-сайт Carfax, который предоставляет советы покупателям машин.

Разумеется, эти подсчеты профильное издание провело не просто так. Таким образом, в Carfax предупреждают, что большое количество утопленников может оказаться в автосалонах. При этом покупателя вряд ли поставят в известность, что машина пострадала от наводнения, а сами повреждения могут быть тщательно скрыты. В заметке зарубежных коллег отмечается, что много затопленных автомобилей часто выглядят нормально на первый взгляд, однако в процессе эксплуатации неизбежно начнут проявляться неприятности.

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“Наши данные показывают, что покупатели рискуют остаться с автомобилем, который ранее был затоплен... Опасность заключается в том, что эти машины могут какое-то время иметь красивый вид и бесперебойно работать, но рано или поздно могут возникнуть большие проблемы. Затопленные автомобили буквально гниют изнутри, и неспециалистам часто трудно это обнаружить”, – прокомментировал Крис Басо, представитель Carfax.

Поэтому Carfax советует клиентам быть внимательными и осторожными в процессе проверки и выбора автомобиля. Необходимо искать признаки повреждений от наводнения, такие как несвежий запах, конденсат на панели приборов, влажные коврики или обивка, ржавчина на металлических элементах, а также следы грязи или песка под сиденьем или в бардачке.

Отметим, что ураган Ида считается одним из самых разрушительных катаклизмов в истории США (местами скорость ветра достигала 240 км/ч). Он принес проливные дожди и наводнения в крупные мегаполисы в штатах Нью-Джерси, Пенсильвания и Нью-Йорк. Почти 50 человек погибли, тысячи человек остались без крова, пострадали также многочисленные объекты инфраструктуры.