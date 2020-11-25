Пробіг є одним з основних параметрів, що характеризує технічний стан автомобіля. Але багато хто про це забуває або просто не звертає уваги. У випадку заниження реального пробігу покупець ризикує заплатити за автомобіль набагато більше, ніж той коштує насправді.

Чому важливо перевіряти пробіг автомобіля, перш ніж його купувати?

На кожному транспортному засобі встановлюється одометр, який показує, скільки кілометрів проїхав даний автомобіль за весь період експлуатації. Показники одометра відображають рівень зносу автомобіля. Однак реальний пробіг часто скручують, і це призводить до незапланованих експлуатаційних витрат. Вигідна покупка може перетворитися на фінансову катастрофу за лічені секунди. Авто, на якому скручено 100 тисяч кілометрів пробігу, може виявитися дуже непередбачуваним та дорогим в обслуговуванні. До того ж, його буде складно продати у майбутньому.

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Методологія дослідження

Компанія carVertical, яка надає послуги з перевірки історії транспортних засобів за VIN-кодом, провела дослідження з метою визначення моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг. Спеціалісти carVertical зібрали та проаналізували великий масив інформації з власної бази даних. За результатами дослідження був складений перелік автомобілів із зазначенням відсотку випадків скручування пробігу по кожній з проаналізованих моделей.

За останні 12 місяців (в період з жовтня 2019 р. по жовтень 2020 р.) спеціалісти carVertical проаналізували понад півмільйона звітів та зібрали інформацію про ринки автомобілів у різних країнах світу, таких як: Польща, Румунія, Угорщина, Франція, Словенія, Словаччина, Чехія, Латвія, Болгарія, Україна, Сербія, Німеччина, Хорватія, Росія та Сполучені Штати Америки.

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ТОП-15 моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг

Нижче наведено перелік моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль, обов’язково перевірте показники пробігу за допомогою онлайн-сервісу, перш ніж укладати договір з продавцем.

Результати дослідження свідчать про те, що пробіг найчастіше скручують на машинах німецьких виробників. Ще один цікавий висновок стосується питання сегментації. Випадки скручування пробігу набагато частіше спостерігаються в автомобілях преміум-класу, ніж в бюджетних автомобілях. Недобросовісні автодилери, які практикують заниження реального пробігу, з найбільшою долею вірогідності звернуть свою увагу на люксові моделі BMW 7 та X5. Покупці розкішних машин ризикують зазнати величезних фінансових втрат, якщо придбаний автомобіль став об’єктом шахрайських дій з показниками одометра.

Порівняння моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг, за роком випуску

Вік є одним з ключових факторів впливу на пробіг автомобіля. Реальний пробіг частіше занижують на автомобілях старшого віку. Результати порівняльного аналізу моделей автомобілів з найбільшим відсотком випадків скручування пробігу свідчать про те, що моделі преміум-класу у середньому старші за бюджетні моделі.

За даними дослідження, старі автомобілі преміум-класу страждають від шахрайства з показниками одометра більше за інші. Зокрема, в найпопулярніших моделях BMW пробіг скручують, коли вони знаходяться у віці від 10 до 15 років. Автомобілі серії Mercedes-Benz E 2002-2004 років випуску є найстарішими з тих, які мають великий попит серед автодилерів-шахраїв.

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Бюджетні автомобілі зі скрученим пробігом в середньому дещо новіші. Дані стосовно Volkswagen Passat, Skoda Superb та Skoda Octavia говорять про те, що в цих моделях пробіг зазвичай скручують впродовж перших десяти років перебування в експлуатації.

Транспортні засоби з дизельним двигуном розраховані на те, щоб долати значно довші відстані, і саме тому на них припадає більша частина машин зі скрученим пробігом. Із Західної Європи дуже часто імпортуються автомобілі з пробігом понад 300 000 кілометрів. Заниження реального пробігу дозволяє суттєво збільшити вартість цих авто.

Визначити реальний пробіг конкретного авто можна тут.

Дані про частку машин зі скрученим пробігом у розрізі видів пального відображають специфіку вибору автомобілів в країнах Центральної та Східної Європи. Водії західних країн активно позбуваються старих авто з великим пробігом та високою вартістю техобслуговування. Як правило, ці авто опиняються в країнах Східної Європи вже з підробленими показниками одометра.

Порівняння моделей автомобілів, в яких найчастіше скручують пробіг, за видом пального

Деякі з представлених моделей, такі як Audi A6, Volkswagen Touareg та Mercedes-Benz E-Class, майже повністю оснащені дизельними двигунами. Серед моделей з бензиновими двигунами частка автомобілів зі скрученим пробігом складає лише декілька відсотків. Такий величезний розрив між різними видами пального означає, що покупці автомобілів з бензиновими двигунами наражаються на менший ризик отримати машину зі скрученим пробігом, ніж ті, що купують дизельні авто.

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Порівняння країн за поширеністю випадків скручування пробігу

Випадки скручування пробігу найбільш поширені в країнах Центральної та Східної Європи. Західна Європа меншою мірою страждає від шахрайства з показниками одометра.

Найсерйозніші проблеми, пов’язані з заниженням реального пробігу, спостерігаються на ринках країн, які імпортують вживані автомобілі із Західної Європи. В Румунії та Латвії машини зі скрученим пробігом складають приблизно одну десяту частину від загального автопарку.

Висновок

Шахрайські дії з показниками пробігу негативно впливають на автомобільний ринок, адже вони призводять до завищення цін на сотні тисяч машин щороку. У такий спосіб покупців вводять в оману, змушуючи їх витрачати забагато грошей на вживаний автомобіль, а потім ця готівка потрапляє на чорний ринок.