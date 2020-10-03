Скручування пробігу автомобіля давно стало якщо не нормою, то вельми поширеним явищем в нашій країні. Тож скільки скручують хитрі українці перед продажом?

Зараз у профільних комітетах Верховної Ради розглядають законопроект №4039 який встановлює відповідальність власника транспортного засобу за скручування пробігу. Деякі експерти вважають його необхідним, але насправді це лише підготовка до повернення трохи забутої схеми обов’язкового техогляду для приватних авто. Адже пробіг офіційно фіксуватимуть саме на ТО.

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Як би там не було у справах державних, а бізнес вже вчиться боротися з цим явищем. Наприклад, на сайті AUTO.RIA сервіс «Перевірених авто» сформував чергову підбірку найбільших розбіжностей між значеннями пробігу автівок, заявленими продавцями та востаннє зафіксованими у незалежних реєстрах. Наразі йдеться про машини, які пропонувались до продажу у третьому кварталі 2020 року.

Цього разу підбірка починається з Renault Megane 2011 року випуску, який продавався за $7 000 (при середньоринковій ціні $7 700) із заявленим пробігом у 100 тисяч кілометрів. Та ще понад 2 роки тому дилерський сервіс приймав це ж авто з лічильником, що показував 777 тис. км. Тобто, «скручено» не менше 677 тис. км, а якщо додати ще 2 роки експлуатації, масштаб «примусового омолодження» буде ще більший.

Не менше здивував й власник KIA cee’d 2008 р.в., який вирішив, що 99 тис. км цілком достатньо, аби привернути увагу потенційних покупців. Також він встановив ціну $6 400, яка майже рівна середньоринковій ($6 500). І, можливо, йому вдалося б переконати когось, що це саме той «легендарний» автомобіль, на якому лише у неділю до церкви їздили, та ті ж реєстри дилерів проявили іншу інформацію: майже 4 роки тому машина мала кілометраж 846 тисяч. Математична розбіжність – 747 тис. км, плюс треба додати 3 роки 9 місяців, протягом яких машина теж їздила, що при тих же темпах може додати ще зо 300 тис. км.

Volkswagen Crafter 2007 р.в., пристосований для перевезення пасажирів, продавався з цілком «легковим» пробігом у 220 тис. км. Просили за машину практично стільки ж, як і загалом на ринку - $11 000, при середньоринковій ставці $11 800. І хоч для комерційного призначення авто такий пробіг є вочевидь заниженим, у те, скільки цей «бус» проїхав насправді, непросто повірити. 5 років тому він уже мав 1 мільйон пробігу, зафіксований на фірмовій СТО. Значить до того середній річний пробіг цього «Крафтера» становив 125 тис. км, тож потенційно до 2020 року він міг «намотати» сумарно до 1,6 млн км. Однак, наведемо лише ті числа, що підтверджені з офіційних реєстрів: «скручено» не менше 779 тис. км.

Потрапив до цієї підбірки й улюбленець українських автомобілістів Volkswagen Passat, випуску 2008 року. В оголошенні було зазначено 282 тис. км, що, в цілому, близько до пробігів інших легковиків такого віку. За машину просили $7300, що трохи менше середньоринкової ціни ($8200) подібних моделей. На фото машина не виглядала якось дивно – звичайний собі «Пассат», ще й ціна порівняно приваблива. І все було б майже добре, якби не «бонус» у вигляді 1 184 000 «скручених» кілометрів. Ще 6 років тому цей автомобіль мав 1,466 тис. км пробігу. Скільки він «намотав» після останнього заїзду до дилерів – невідомо, але точно у кілька разів більше за заявлені продавцем 282 тис. км. Однак і то був ще не переможець!

Перше місце цього разу дістається Mercedes-Benz E200 2008 року виробництва. Машина продавалась за $10 500 при середньоринковій ціні на аналогічні (принаймні, за маркою/моделлю та комплектацією) $9 900. Заявлений пробіг виглядав доволі вірогідно (хоча б тому, що він більший за звиклу «психологічну» межу «до 200 тисяч») – 430 тис. км. Та ще 9 років (так, дев’ять років) тому ця ж машина вже зуміла б тричі «злітати» туди й назад до Місяця, оскільки подолала дистанцію 2 333 000 км. Визначивши різницю між тим, що значилось 9 років тому у дилерському реєстрі, та поточним значенням на панелі приладів, отримуємо рекордний розмір «скрутки»: 1 903 000 км. Однак, з історії «випало» ще майже 10 років життя цього авто: скільки ж воно проїхало ще за цей час? Хто зна, можливо, якби цю машину повернути на завод для дослідів, її власник отримав би замість неї новенького «Мерседеса», адже не кожному легковику під силу проїхати 2 чи й 3 мільйони кілометрів. Залишається лише дізнатись, де ця машина служила, щоб «набігати» аж стільки, - і щиро побажати новому власникові «ні жезла, ні цвяшка»…

Наостанок — невеличкий бонус. Майже новий та цілком «свіжий» Renault Duster 2019 р.в. з підтвердженим за 2 тижні до розміщення оголошення пробігом 19 тис. км, «омолодили» на 17 тисяч кілометрів, виставивши на продаж (навіть з фото одометра) з пробігом нібито 2000 км.

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