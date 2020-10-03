Скручивание пробега автомобиля давно стало если не нормой, то весьма распространенным явлением в нашей стране. Так сколько скручивают хитрые украинцы перед продажей?

Сейчас в профильных комитетах Верховной Рады рассматривают законопроект №4039, который устанавливает ответственность владельца транспортного средства за скручивание пробега. Некоторые эксперты считают его необходимым, но на самом деле это лишь подготовка к возвращению немного забытой схемы обязательного техосмотра для частных авто. Ведь пробег официально будут фиксировать именно на ТО.

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Как бы то ни было в делах государственных, а бизнес уже учится бороться с этим явлением. Например, на сайте AUTO.RIA сервис "Проверенных авто" сформировал очередную подборку самых больших разногласий между значениями пробега автомобилей, заявленными продавцами, и последний раз зафиксированными в независимых реестрах. Речь идет о машинах, которые предлагались к продаже в третьем квартале 2020 года.

На этот раз подборка начинается с Renault Megane 2011 года выпуска, который продавался за $7 000 (при среднерыночной цене $7 700) с заявленным пробегом в 100 тысяч километров. Но еще более 2 лет назад дилерский сервис принимал это же авто со счетчиком, который показывал 777 тыс. км. То есть, "скручены" по меньшей мере 677 тыс. км, а если добавить еще 2 года эксплуатации, масштаб "принудительного омоложения" будет еще большим.

Не менее удивил и владелец KIA cee'd 2008 г.в., который решил, что 99 тыс. км вполне достаточно, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. Также он установил цену $6 400, которая почти равна среднерыночной ($6 500). И, возможно, ему удалось бы убедить кого-то, что это именно тот "легендарный" автомобиль, на котором только в воскресенье в церковь ездили, но те же реестры дилеров обнаружили другую информацию: почти 4 года назад машина имела километраж 846 тысяч. Математическое расхождение – 747 тыс. км, плюс надо добавить 3 года 9 месяцев, в течение которых машина тоже ездила, что при тех же темпах может добавить еще около 300 тыс. км.

Volkswagen Crafter 2007 г.в., приспособленный для перевозки пассажиров, продавался с вполне "легковым" пробегом в 220 тыс. км. Просили за машину практически столько же, как и в целом на рынке – $11 000, при среднерыночной ставке $11 800. И хотя для коммерческого назначения авто такой пробег является очевидно заниженным, в то, сколько этот "бус" проехал на самом деле, непросто поверить. 5 лет назад он уже имел 1 миллион пробега, зафиксированный на фирменной СТО. Значит, до того средний годовой пробег этого "Крафтера" составлял 125 тыс. км, поэтому потенциально до 2020 года он мог "намотать" суммарно до 1,6 млн км. Однако, приведем лишь те числа, которые подтверждены из официальных реестров: "скручены" не менее 779 тыс. км.

Попал в эту подборку и любимец украинских автомобилистов Volkswagen Passat, выпуска 2008 года. В объявлении было указано 282 тыс. км, что, в целом, близко к пробегам других легковушек такого возраста. За машину просили $7 300, чуть меньше среднерыночной цены ($8 200) подобных моделей. На фото машина не выглядела как-то странно – обыкновенный "Пассат", еще и цена сравнительно привлекательная. И все было бы почти хорошо, если бы не "бонус" в виде 1 184 000 "скрученных" километров. Еще 6 лет назад этот автомобиль имел 1,466 тыс. км пробега. Сколько он "намотал" после последнего заезда к дилерам – неизвестно, но точно в несколько раз больше заявленных продавцом 282 тыс. км. Однако и это был еще не победитель!

Первое место на этот раз достается Mercedes-Benz E200 2008 года производства. Машина продавалась за $10 500 при среднерыночной цене на аналогичные (по крайней мере, по марке / модели и комплектации) $9 900. Заявленный пробег выглядел довольно достоверно (хотя бы потому, что он больше привычной "психологической" черты "до 200 тысяч") – 430 тыс. км. Но еще 9 лет (да, девять лет) назад эта же машина уже сумела бы трижды "слетать" туда и обратно к Луне, поскольку преодолела дистанцию ​​2 333 000 км. Определив разницу между тем, что значилось 9 лет назад в дилерском реестре, и текущим значением на панели приборов, получаем рекордный размер "скрутки": 1 903 000 км. Однако, из истории "выпало" еще почти 10 лет жизни этого авто: сколько же оно проехало еще за это время? Кто знает, возможно, если бы эту машину вернуть на завод для опытов, ее владелец получил бы вместо нее новенького "Мерседеса", ведь не каждой легковушке под силу проехать 2, а то и 3 миллиона километров. Остается только узнать, где эта машина служила, чтобы "набегать" аж столько – и искренне пожелать новому владельцу "ни жезла, ни гвоздя"...

Напоследок – небольшой бонус. Почти новый и вполне "свежий" Renault Duster 2019 г.в. с подтвержденным за 2 недели до размещения объявления пробегом 19 тыс. км, "омолодили" на 17 тысяч километров, выставив на продажу (даже с фото одометра) с пробегом якобы 2000 км.

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