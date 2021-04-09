Скручивание пробега позволяет завысить стоимость подержанного автомобиля на 25 процентов.

В большинстве стран мира водители, как правило, обновляют машину каждые 3-5 лет. Обычно люди продают старые автомобили и покупают новые 2-3 раза в течение одного десятилетия. Случаи отката, или скручивания одометра встречаются довольно часто.

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Дело в том, что определить лицо, виновное в откате одометра, достаточно сложно с точки зрения законодательства. Даже в тех странах, где это считается преступлением. Но огромное количество людей, продающих подержанные автомобили, не упускает возможности смотать пробег. Ведь стоимость автомобиля от такой манипуляции растет.

СarVertical, одна из платформ для проверки истории автомобилей, провела исследование, чтобы выяснить, какие именно подержанные автомобили продаются со скрученным пробегом чаще. Для точных результатов были проанализированы больше 570 тысяч отчетов об истории автомобилей. Исследование показывает, сколько денег теряют покупатели, приобретая машину с откатаным одометром.

Из всех отчетов об истории автомобилей, сделанных в 2020 году, большинство случаев мошенничества с пробегом были замечены на автомобилях с дизельным двигателем.

74,4% всех отчетов описывали те или иные манипуляции с пробегом. Дизельные двигатели это, как правило, выбор водителей, которые ежедневно преодолевают большие расстояния. Это главная причина, почему такие машины имеют ложные показания одометра на рынке подержанных автомобилей.

Подержанные автомобили с бензиновым двигателем меньше подвержены манипуляциям с пробегом: таких случаев откатов пробега среди бензиновых авто 25 процентов. Однако в будущем эта тенденция может измениться, поскольку пропорции дизельного топлива и бензина в продажах новых автомобилей изменились за последние годы.

Электромобили и гибриды с фальшивыми показателями пробега являются одним из самых редких случаев – лишь 0,6 процента случаев мошенничества с пробегом.

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Одной из главных причин того, почему коррекция пробега настолько популярна среди продавцов автомобилей – экономическая эффективность. Даже у хорошо защищенных автомобилей с программным обеспечением, одометр может быть легко откорректирован. Оборудование для таких процедур стоит меньше сотни евро, а для старых авто вообще достаточно отвертки.

В зависимости от возраста и состояния подержанного автомобиля, откат пробега позволяет завысить цену автомобиля на целых 25 процентов. Исследования показывают, что машины, изготовленные между 1991 и 1995 годами, накручивают чаще всего. Автомобили этой возрастной группы откатываются по пробегу в среднем на 80 000 километров. Показания пробега автомобилей, изготовленных с 2016 по 2020 год, накручивались в среднем на 36 000 километров. Однако у старых машин этот показатель может быть в несколько раз больше. Исследование показало, что иногда может быть накручено и 200 000 или и 400 000 км.

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