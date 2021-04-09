Скручування пробігу дозволяє завищити вартість вживаного автомобіля на 25 відсотків.

У більшості країн світу водії, як правило, оновлюють машину кожні 3-5 років. Зазвичай, люди продають старі автомобілі та купують нові 2-3 рази протягом одного десятиліття. Випадки відкату одометра зустрічаються досить часто.

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Справа в тому, що визначити особу, винну у вiдкаті одометра, досить складно з точки зору законодавства. Навіть у тих країнах, де це вважається злочином. Однак, оскільки значна кількість людей, що продають вживані автомобілі, не упускає можливості скрутити пробіг, вартість авто від такої маніпуляції зростає.

СarVertical, одна з платформ для перевірки історії автомобілів, провела дослідження, щоб з’ясувати, які саме вживані автомобілі продаються зі скрученим пробігом найчастіше. Для найточніших результатів було проаналізовано понад 570 000 звітів про історію автомобілів. Дослідження показує, скільки грошей втрачають покупці, купуючи машину з відкатаним одометром.

З усіх звітів про історію автомобілів, зроблених у 2020 році, більшість випадків шахрайства з пробігом були помічені на автомобілях із дизельним двигуном.

74,4% всіх звітів описували ті чи інші маніпуляції з пробігом. Дизельні двигуни – це, як правило, вибір водіїв, які щодня долають великі відстані. Це головна причина, чому такі машини мають неправдиві показники одометра на ринку вживаних автомобілів.

Продавці вживаних автомобілім з бензиновим двигуном менше схильні до маніпуляцій з пробігом: таких випадків – всього 25%. Однак у майбутньому ця тенденція може змінитися, оскільки пропорції дизельних та бензинових моделей в продажах нових автомобілів змінилися за останні роки.

Електромобілі та гібриди з фальшивими показниками пробігу є одним з найрідкісніших випадкiв – лише 0,6 відсотка випадків шахрайства з пробігом.

Перевірити справжіність пробігу авто можна за посиланням.

Однією з головних причин того, чому корекція пробігу настільки популярна серед продавців автомобілів – економічна ефективність. Навіть у добре захищених автомобілів із сучасним програмним забезпеченням одометр може бути легко відкоректований. Обладнання для таких процедур коштує менше сотні євро, а для старих авто взагалі достатньо викрутки.

Який пробіг в середньому скручують на авто різних років виготовлення:

Залежно від віку та стану вживаного автомобіля, відкат пробігу дозволяє завищити ціну автомобіля на цілих 25%. Дослідження показують, що машини, виготовлені між 1991 і 1995 роками, накручують найчастіше. Автомобілі цієї вікової групи вiдкатуються по пробігу в середньому на 80 000 кілометрів. Показання пробігу автомобілів, виготовлених з 2016 по 2020 рік, накручувалися в середньому на 36 000 кілометрів. Однак у старіших машин цей показник може бути у кілька разів більший. Дослідження показало, що іноді може бути накручено і 200 000 або й 400 000 км.

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