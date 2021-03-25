Діагностичні сканери дозволяють отримувати дані по пробігу, які зберігаються в різних електронних блоках автомобіля.

Компанія Bosch розширила можливості діагностичного комплексу за рахунок нової функції визначення пробігу автомобіля у кількох блоках керування. Що правда, така функція може використовуватись далеко не на всіх автомобілях.

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Як повідомляє прес-служба німецького виробника автокомпонентів, компактний діагностичний комплекс KTS 250 дозволяє отримувати дані про реальний пробігу, який зберігається в різних електронних блоках автомобіля. Порівнявши ці дані з показниками одометра, можна визначити, чи проводилися якісь маніпуляції з одометром машини. Проте якщо данні про пробіг були відкоректовані в усіх блоках – визначити реальний пробіг такий прилад не зможе.

Даний фактор може істотно вплинути на реальну вартість автомобіля, що в рівній мірі важливо як для оцінки лізингових автомобілів, так і при покупці машин з пробігом у компаній або приватних осіб. Крім того, параметр реального пробігу важливий для страхових компаній, які розраховують виплати або вартість ремонту після ДТП.

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Швидко визначити реальний пробіг автомобіля вийде не завжди - в більшості машин показання одометра можна змінити, не вдаючись до складних технічних операцій. Тобто якщо пробіг скрутив аматор, то прилад це визначить. Якщо справою займався професіонал – ні.

Варто зазначити, що вартість Bosch KTS 250 в Україні близько 2 тисяч євро. Крім того програмне забезпечення цього приладу потрібно оновлювати, за що теж доведеться платити. Тож використання такого обладнання може бути виправданим лише у комерційних цілях.

Фахівці оцінюють кількість автомобілів зі “скрученим” пробігом на дорогах як дуже високу. За даними німецького автоклубу ADAC і поліції Німеччини, з заниженими показниками на одометрі продається в країні кожен третій старий автомобіль.

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