Диагностические сканеры позволяют получать данные по пробегу, которые хранятся в различных электронных блоках автомобиля.

Компания Bosch расширила возможности диагностического комплекса за счет новой функции определения пробега автомобиля в нескольких блоках управления. Правда, такая функция может использоваться далеко не на всех автомобилях.

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Как сообщает пресс-служба немецкого производителя автокомпонентов, компактный диагностический комплекс KTS 250 позволяет получать данные о реальном пробеге, который хранится в различных электронных блоках автомобиля. Сравнив эти данные с показателями одометра, можно определить, проводились ли какие-то манипуляции с одометром машины. Однако если данные о пробеге были откорректированы во всех блоках – определить реальный пробег такой прибор не сможет.

Данный фактор может существенно повлиять на реальную стоимость автомобиля, что в равной степени важно как для оценки лизинговых автомобилей, так и при покупке машин с пробегом у компаний или частных лиц. Кроме того, параметр реального пробега важен для страховых компаний, которые рассчитывают выплаты или стоимость ремонта после ДТП.

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Быстро определить реальный пробег автомобиля получится не всегда – в большинстве машин показания одометра можно изменить, не прибегая к сложным техническим операциям. То есть если пробег скрутил любитель, то прибор это определит. Если делом занимался профессионал – нет.

Стоит отметить, что стоимость Bosch KTS 250 в Украине около 2 тысяч евро. Кроме того программное обеспечение этого прибора нужно обновлять, за что тоже придется платить. Поэтому использование такого оборудования может быть оправданным только в коммерческих целях.

Специалисты оценивают количество автомобилей со "скрученным" пробегом на дорогах как очень высокое. По данным немецкого автоклуба ADAC и полиции Германии, с заниженными показателями на одометре продается в стране каждый третий старый автомобиль.

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